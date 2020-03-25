РИАМО - 25 мар. В Подмосковье завершили работы по возведению торгового центра в городе Видное Ленинского городского округа, деятельность велась в рамках исполнения поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева, говорится в сообщении комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«В городе Видное в районе станции Расторгуево был выявлен недострой, планируемый под размещение торгового центра. В отношении объекта капитального строительства была проведена проверка и принято решение о завершении его строительства. В настоящее время объект достроен», – рассказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Гордиенко добавил, что торговый центр соответствует всем требованиям действующего законодательства. На данный момент получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Его общая площадь составляет чуть более 1,3 тысячи квадратных метров.

За два года работы в рамках поручения губернатора по ликвидации объектов незавершенного строительства на территории Ленинского городского округа выявили 124 таких объекта, из них 109 самовольных объектов. Всего снесли и привели в соответствие 29 объектов, что составляет 24% от общего количества. Работа в данном направлении продолжится.