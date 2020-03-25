РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. Полицейские задержали 18-летнюю жительницу Подольска, подозреваемую в хищении мобильного телефона стоимостью 17 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 3-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 26-летнего местного жителя о том, что неизвестный на улице Беляевская совершил хищение мобильного телефона заявителя. Общая сумма материального ущерба составила 17 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 18-летнюю подольчанку. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража)», - говорится в сообщении.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.