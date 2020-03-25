РИАМО - 25 мар. Региональные операторы по обращению с твердыми бытовыми отходами Подмосковья ввели дополнительные профилактические на фоне угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Спецтехнику, кузовы и салоны мусоровозов, бункеровозв и ломовозов каждый день обрабатывают. Дезинфекцию проходит весь автопарк, транспортирующей твердые коммунальные отходы. График мероприятий соответствует действующим санитарным правилам и нормам, он составлен с учетом рекомендаций Роспотребнадзора в сложившейся эпидемиологической ситуации.

«По постановлению губернатора Московской области <…> офисы региональных операторов частично перешли на дистанционный формат работы с ограничениями в приеме клиентов. Сотрудникам, перешедшим на удаленный формат работы, установлены все необходимые специализированные программы, в том числе и «АИС отходы», для бесперебойного рабочего процесса и контроля утвержденного графика вывоза твердых коммунальных отходов у населения», - сказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Экипажи спецтехники имеют защитные маски, перчатки и антисептическую жидкость. Все работники прошли дополнительный инструктаж. Контейнеры и бункеры, которые нуждаются в ремонте, также обеззараживают.

В случае невыполнения графика по вывозу коммунальных отходов граждане могут обратиться по горячим линиям региональных операторов, указанных на их сайтах.

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