РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. Жители Подольска могут сообщить о фактах завышения цен на социально значимые продукты в магазинах, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Жители Подольска могут сообщать информацию о фактах завышения розничных цен на продукты питания. Так, Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы России (УФАС) проводит сбор информации для мониторинга ценовой ситуации на территории Московской области», - говорится в сообщении.

На сайте ФАС действует горячая линия для обращений по вопросам роста розничных цен на социально значимые продукты в магазинах сетевой торговли. Полученные сведения будут использованы антимонопольным ведомством при подготовке еженедельного отчета, направленного на выявление и пресечение спекулятивного роста цен.

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