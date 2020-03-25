РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. Жители Подольска могут сообщить о фактах завышения цен на социально значимые продукты в магазинах, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».
«Жители Подольска могут сообщать информацию о фактах завышения розничных цен на продукты питания. Так, Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы России (УФАС) проводит сбор информации для мониторинга ценовой ситуации на территории Московской области», - говорится в сообщении.
На сайте ФАС действует горячая линия для обращений по вопросам роста розничных цен на социально значимые продукты в магазинах сетевой торговли. Полученные сведения будут использованы антимонопольным ведомством при подготовке еженедельного отчета, направленного на выявление и пресечение спекулятивного роста цен.
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