РИАМО - 25 мар. Сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области задержан член запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации ИГИЛ, говорится в сообщении пресс-службы силового ведомства.

«Следствием установлено, что гражданин России И.Д. Камалов 1997 года рождения в 2017 году увлекся идеями радикального ислама и дал клятву верности («баят») лидеру террористической организации, тем самым вступил в ее состав, присвоив себе исламское имя «Абу-Ислам», - говорится в сообщении.

В 2018 году подозреваемый пытался переправиться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне экстремистов, однако не смог этого сделать из-за усиления пограничного режима со стороны турецких властей. Тогда руководство террористической организации поручило ему начать сбор денег для дальнейшей передачи своему куратору.

«Таким образом, Камалов в составе террористической ячейки организовал на территории Московского региона сбор, обналичивание и направление денежных средств участникам МТО», - говорится в сообщении.

Всего им было собрано более 700 тысяч рублей.

Решением второго Западного окружного военного суда Москвы Камалва приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.