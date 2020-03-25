РИАМО - 25 мар. Волонтеры и медицинские работники будут приносить на дом необходимые лекарства пожилым жителям городского округа Воскресенск, имеющим хронические заболевания, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Не у всех есть поблизости родственники, которые могут позаботиться о старших членах семьи. При этом многие пенсионеры нуждаются в постоянном медикаментозном лечении. На помощь им приходят воскресенские медицинские работники и волонтеры, которые взяли на себя обязанность по своевременной доставке лекарств на дом льготным категориям граждан, имеющим хронические заболевания», - говорится в сообщении.

Учреждения здравоохранения выписывают рецепт на обеспечение льготными лекарственными препаратами. После чего с добровольцами связываются ответственные по учреждениям здравоохранения и договариваются о времени доставки. Поликлиники передают волонтерам сформированный пакет с необходимыми человеку препаратами и рецептами, на которых получателю необходимо расписаться.

Волонтеры должны будут расписаться за получение лекарств в журнале учета выдачи препаратов. Таким образом осуществляется контроль оборота рецептурных лекарств.

Кроме того, в городском округе ведутся переговоры с представителями аптек, которые смогут принимать заявки от граждан старше 60 лет и доставлять безрецептурные лекарства на дом за наличный расчет.

Уже согласились оказывать помощь руководители и персонал аптек: ООО «Веда» (телефон: 8(925)190-63-85, 8(926)127-01-31 для жителей села Конобеево), ООО «ФармВектор» (телефон: 8(496)44-2-22-48, 443-00-80 для жителей города Воскресенск, остальные населенные пункты по возможности), ООО «ПАКС-Фарма» (телефон: 8(926)118-98-44 для жителей поселка имени Цюрупы).

В Московской области пожилым жителям рекомендовали временно не выходить из дома. С 26 марта жителям региона в возрасте от 65 лет начнут перечислять материальную помощь в размере 1,5 тысяч рублей, еще 1,5 тысячи рублей на счет поступит после завершения самоизоляции, 14 апреля.

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