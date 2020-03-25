РИАМО - 25 мар. Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова рассказала, что из-за распространения коронавируса ЕГЭ может пройти в дистанционном режиме, сообщает Nation News.
«Я думаю, что возможно и будет использоваться возможность электронной сдачи. Эта форма сдачи ЕГЭ через информационную систему планировалась давно, и как сейчас за короткое время можно ли все осуществить, я не могу сказать. Как возможность, можно подумать по этому поводу», — сказала Тутова.
Зампред также отметила, что не у всех школьников России есть доступ к сети для дистанционного обучения в условиях карантина, поэтому нужно решать не только вопросы ЕГЭ и удаленной работы учителей, но и нюанс технического оснащения.
По словам депутата, есть идея создания пунктов сдачи ЕГЭ при школах, где соединение работало бы без перебоев.
Рособрнадзор заявил, что о переносе ЕГЭ пока речь не идет, но ведомство внимательно отслеживает ситуацию.
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