РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мар. Жителей подмосковных Люберец призвали не разводить костры в лесу в неположенных местах и напомнили о штрафах, сообщается в группе управления по охране окружающей среды администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В связи со сходом снежного покрова и наступлением на территории Московской области устойчивой теплой погоды пожароопасный сезон в регионе начнется ранее намеченных сроков.

«Во время пожароопасного сезона на территории лесного фонда запрещается разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев», - говорится в сообщении.

В других местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления.

Нарушение правил пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц - от 50 до 200 тысяч рублей.

При обнаружении возгорания необходимо сообщить об этом по телефону горячей линии комитета лесного хозяйства Московской области: 8(800)100-94-00 или 112.