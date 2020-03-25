РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 мар. В подмосковном Подольске ко Дню работника культуры запустили проект «Культура идет к вам в гости!», на сайте комитета по культуре и туризму администрации округа выложили 36 материалов для просмотра в интернете, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель комитета Борис Денисов.

«Ко Дню работника культуры 25 марта в Подольске запустили новый проект «Культура идет к вам в гости!». Его цель – не дать соскучиться жителям по концертам, спектаклям, фестивалям в связи с ограничением массовых мероприятий. Мы предлагаем посмотреть лучшее, что наработано в Подольске, в режиме видеозаписи. На сайте пока представлено 36 видеоматериалов, со временем они будут пополняться», – сказал Денисов.

Он предложил с пользой провести время и посмотреть на сайте комитета культуры спектакли, концерты, фильмы, мастер-классы, музейные и библиотечные проекты.

День работника культуры – профессиональный праздник работников культуры РФ, отмечается ежегодно 25 марта.