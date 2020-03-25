РИАМО - 25 мар. Дорожно-транспортное происшествие произошло на Варшавском шоссе в районе дома 36, строение 2, пострадал один человек, сообщается в Twitter-аккаунте УГИБДД ГУ МВД России по Москве.

«В 15:30 на Варшавском шоссе <…> произошло ДТП — столкновение двух легковых автомобилей», - говорится в сообщении.

По данным автоинспекции, управлявший машиной марки Skoda из-за несоблюдения дистанции врезался в автомобиль Hyundai. Пострадал один человек.

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что в России приняты программы, которые направлены на уменьшение числа смертей в дорожных авариях. Также в стране планируется к 2030 году свести данный показатель к нулевому уровню.