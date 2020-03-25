РИАМО - 25 мар. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова обратилась к руководителям образовательных учреждений с просьбой ввести мораторий на двойки для учащихся на период дистанционного обучения, говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.

Она призвала учителей быть лояльней в этот период к детям, которые обучаются через интернет.

«Ко мне начали поступать обращения от родителей детей, которые уже перешли на дистанционное обучение в связи с коронавирусом, в которых они сообщают о том, что педагоги ставят двойки за то, что дети не выходят онлайн и тройки только за то, что ребенок после просмотра фильма на онлайн платформе для дистанционного обучения не нажал кнопку в электронном журнале. Считаю, что такое недопустимо. Это не имеет ничего общего с оценкой знаний», - отметила Мишонова.

В свою очередь, в министерстве образования пояснили, что онлайн-платформа позволяет пройти урок в любое время.

«Мы рекомендуем всем учителям предусматривать различные каналы связи с учениками, например скриншот выполненного теста можно направить учителю в мессенджер», - пояснил первый заместитель министра образования Московской области Илья Бронштейн.

При этом детский омбудсмен попросила активнее вести разъяснительную работу с педагогами и родителями.

«Родители просят ввести мораторий на двойки в период дистанционного обучения. И я их в этом поддерживаю. Прошу педагогов с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, а руководителям школ быть более гибкими и снисходительными на период адаптации к новым условиям дистанционного обучения. Нам всем нужно время для того, чтобы привыкнуть к новым реалиям», - заявила Мишонова.

Школьники Московской области находятся на дистанционном обучении с 21 марта по 12 апреля из-за распространения коронавируса.

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