РИАМО - 25 мар. Москвичи стали реже парковаться на платных парковках в среднем на 10% по сравнению со второй половиной февраля, сообщается в Twitter-аккаунте «Московского паркинга».

«Многие перешли на удаленную работу или самоизолировались», — отмечается в материале.

«Московский паркинг» пожелал москвичам беречь себя и оставаться дома.

В Москве уменьшилось количество транспорта на дорогах на 4%, а число ДТП сократилось на 27%.

В Московском регионе действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса: отменены все массовые мероприятия, учебные заведения перешли на дистанционный режим обучения, людям старше 65 лет рекомендовали соблюдать режим карантина.

Коронавирус Covid-2019 передается воздушно-капельным и контактным путями, поэтому во время карантина нельзя выходить из дома и контактировать с членами семьи. У тех, кто самоизолировался, должна быть отдельная посуда и средства личной гигиены.

Вспышка коронавируса Covid-2019 началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года и распространилась по всему миру.

На сегодняшний день в мире уже выявлено свыше 438 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 19 тысяч заболевших, выздоровели почти 112 тысяч пациентов.

В России зафиксировано 658 случаев заражения, 29 пациентов выздоровели.

Все, что нужно знать о коронавирусе>>