РИАМО - 25 мар. Москвичи стали реже парковаться на платных парковках в среднем на 10% по сравнению со второй половиной февраля, сообщается в Twitter-аккаунте «Московского паркинга».
«Многие перешли на удаленную работу или самоизолировались», — отмечается в материале.
«Московский паркинг» пожелал москвичам беречь себя и оставаться дома.
В Москве уменьшилось количество транспорта на дорогах на 4%, а число ДТП сократилось на 27%.
В Московском регионе действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса: отменены все массовые мероприятия, учебные заведения перешли на дистанционный режим обучения, людям старше 65 лет рекомендовали соблюдать режим карантина.
Коронавирус Covid-2019 передается воздушно-капельным и контактным путями, поэтому во время карантина нельзя выходить из дома и контактировать с членами семьи. У тех, кто самоизолировался, должна быть отдельная посуда и средства личной гигиены.
Вспышка коронавируса Covid-2019 началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года и распространилась по всему миру.
На сегодняшний день в мире уже выявлено свыше 438 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 19 тысяч заболевших, выздоровели почти 112 тысяч пациентов.
В России зафиксировано 658 случаев заражения, 29 пациентов выздоровели.
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