РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мар. В Балашихе более 50 тысяч школьников и около 3 тысяч учителей переходят на дистанционную форму обучения, эти меры приняты для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Все участники образовательного процесса в Балашихе получили инструкции по переходу на дистанционную форму обучения. Школьники зарегистрировались на онлайн-платформах и получили доступ к обучающим материалам. Также они получают практические задания на дом, решают тесты и получают оценки.

«У нас уже есть опыт проведения дистанционного обучения. Наши учителя имеют возможность через школьный портал проводить различные занятия. В настоящее время на территории всей Московской области введены каникулы, но, начиная с 30 марта все наши ученики с 1 по 11 класс перейдут на обучение в дистанционном формате», - сказал директор Балашихинского лицея Дмитрий Белоусов.

Он добавил, что за неделю до начала каникул в лицее было введено свободное посещение и педагоги уже отработали с ребятами ту схему, по которой будут проходить занятия.

«Сейчас мы отрабатываем только все технологические нюансы, которые позволят нам эффективно вести образовательный процесс», - заключил Белоусов.

Постановлением губернатора Московской области Андреем Воробьевым в Московской области введен режим повышенной готовности по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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