РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 мар. В целях предупреждения и нераспространения коронавирусной инфекции налоговая инспекция Домодедова приостановила прием граждан по субботам, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«В соответствии с приказом ФНС России от 17.03.2020 №ЕД-7-10/163 и письмом ФНС России от 20.03.2020 №БС-4-19/4884 «Об организации работы с налогоплательщиками» в целях организации деятельности налоговых инспекций, подведомственных УФНС России по Московской области, по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в ИФНС России по городу Домодедово приостановлен прием налогоплательщиков в субботние дни на период реализации мероприятий по предупреждению распространения коронавируса», - говорится в сообщении.

В целях предотвращения распространения коронавируса жителей просят по возможности находиться дома и не посещать общественные места.