В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин выступил с обращением к жителям страны и объявил о новых мерах против распространения коронавируса, а также о дополнительных мерах социальной и экономической поддержки. Главным нововведением стала нерабочая неделя с 28 марта по 5 апреля.

Всероссийские каникулы

Владимир Путин объявил недельный карантин по всей стране с сохранением заработной платы. Неделя с 28 марта по 5 апреля будет нерабочей. Длинные выходные вводятся для того, чтобы снизить скорость распространения коронавируса.

При этом аптеки, магазины, банковские учреждения, транспорт и органы власти продолжат свою работу.

В то же время Путин призвал россиян «с предельным вниманием» отнестись к рекомендациям врачей и местных органов власти, подчеркнув, что в период длинных выходных должны соблюдаться ограничительные меры.

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Перенос голосования по Конституции

Голосование по поправкам в Конституцию РФ, запланированное на 22 апреля 2020 года, нужно перенести на более позднее дату, сказал президент. Новый день голосования будет назначен согласно предписаниям специалистов. В приоритете сейчас – здоровье и благополучие граждан, заявил Путин.

Социальные пособия без справок

По предложению президента все социальные пособия и льготы в течение ближайших 6 месяцев должны продлеваться гражданам автоматически, без предоставления справок и походов в МФЦ.

Кроме того, выплаты ветеранам ВОВ и труженикам тыла в 50–75 тысяч рублей к 75-летию Победы будут осуществлены досрочно – в апреле.

Помощь семьям с детьми

Семьям с детьми, имеющим право на маткапитал, будут выплачивать по 5 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка до 3 лет в течение ближайших трех месяцев начиная с апреля.

Рост больничных и пособий по безработице

Чтобы поддержать тех, кто находится на больничном, норма выплаты будет увеличена и составит не менее 1 МРОТ в месяц независимо от стажа. Норма вводится как минимум до конца 2020 года.

Также вырастет максимальное пособие по безработице до величины МРОТ – с 8 тысяч до 12 130 рублей.

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Кредитные каникулы

Предусмотрены каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для тех, у кого доходы сократились более чем на 30%, без штрафных санкций.

Налоговые и кредитные каникулы для бизнеса

Малому и среднему бизнесу решено предоставить отсрочку на полгода по налогам, кроме НДС, а микропредприятиям – также отсрочку по взносам в Пенсионный фонд, плюс отсрочку по кредитам в ближайшие 6 месяцев.

Кроме того, для предприятий вводится пониженная ставка страховых взносов – 15% вместо 30% – для зарплат, превышающих МРОТ. Эта мера вводится на долгосрочную перспективу.

Другие экономические меры

На проценты по вкладам и доходу по ценным бумагам свыше 1 миллиона рублей будет введен налог в 13%. На выводимые за рубеж дивиденды и проценты вводится налог 15%.