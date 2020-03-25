РИАМО (МЫТИЩИ) – 25 мар. Сотрудники ГИБДД городского округа Мытищи призвали жителей держаться за поручни в общественном транспорте, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

На территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Держись за поручень!». Основная цель мероприятия – повышение безопасности и качества перевозки пассажиров общественным транспортом, уменьшение аварийности с участием водителей пассажирских транспортных средств.

«В ходе акции инспекторы провели информационно-профилактические беседы с водителями, управляющими пассажирским транспортом, и пассажирами. Особое внимание сотрудники ОГИБДД уделили основным причинам дорожно-транспортных происшествий: несоблюдению скоростного режима, нарушению правил проезда пешеходных переходов, управлению транспортными средствами в состоянии опьянения, а также безопасному выходу из пассажирского транспорта и переходу проезжей части по пешеходному переходу после того, как автобус уедет с остановочного пункта», – говорится в сообщении.

Для того, чтобы избежать получения травм, либо минимизировать их, Госавтоинспекция призывает всех пассажиров общественного транспорта занимать свободные места в салоне, а в случае их отсутствия – крепко держаться за поручни.

«Нередки случаи, когда в салоне общественного транспорта падают люди и получают ранения. Как правило, это связано с тем, что многие автолюбители создают помехи при движении автобуса или троллейбуса, провоцируя дорожно-транспортное происшествие. Травму в салоне трамвая, автобуса, троллейбуса или при выходе/входе из транспортного средства можно получить и по вине самого пассажира при несоблюдении им правил пользования транспортом. К примеру, человек просто не держался за поручни и упал», – отмечается в сообщении.

Первое, что надо сделать пассажиру, получившему травму, это сообщить о случившемся водителю, который в случае любого происшествия с пассажиром обязан остановиться, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки, вызвать сотрудников Госавтоинспекции и автомашину скорой медицинской помощи.