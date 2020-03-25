РИАМО - 25 мар. Власти столицы приняли решение об освобождении организаций, которые работают в сфере культуры, спорта, досуга, образовательной и просветительской деятельности, от арендной платы, следует из постановления правительства Москвы, опубликованного на официальном сайте мэра города.
«По обращениям организаций, осуществляющих виды деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной деятельности, организаций досуга и социально-воспитательной работы с населением такие организации освобождаются от уплаты арендных платежей», - говорится в сообщении.
Это касается тех, кто арендует земельные участки и помещения нежилого фонда у города.
Организации не будут платить аренду до тех пор, пока приостановлена их деятельность из-за коронавируса.
Также отсрочку по арендной плате за апрель-июнь получают организации, которые работают в сферах гостиничных услуг, общественного питания, туризма. Это касается тех фирм, которые арендуют помещения и землю у города. Для них предельный срок оплаты установлен 31 декабря 2020 года.
С предприятиями малого и среднего бизнеса, расположенными на территории метрополитена, будут заключены дополнительные договоры, по которым у них будет на 50% уменьшена арендная плата за нестационарный торговый объект.
Все, что нужно знать о коронавирусе>>
Что делать, если вас переводят на «удаленку» или отправляют в неоплачиваемый отпуск, выяснял корреспондент РИАМО
Корреспондент РИАМО нашла на «Авито» самые интересные объявления о продаже дефицитного товара.
Обозреватель РИАМО собрала советы коучей, экспертов в области коммуникаций и просто «удаленщиков» со стажем о том, как эффективно работать из дома.
Какие продукты и предметы первой необходимости обязательно нужно иметь дома, узнайте из инфографики РИАМО.
Обозреватель РИАМО составила подборку фильмов, в которых человечество борется с зомби‑вирусами и стихийными бедствиями.
Что нового мы узнали о коронавирусе, читайте в подборке РИАМО.
Как защититься от коронавируса, если в ближайших аптеках медицинские маски закончились или сильно подорожали, рассказывает РИАМО.
Подробнее о симптомах коронавируса, мерах профилактики, а также о том, как правильно носить маску, смотрите в видеоролике РИАМО.
Как развлечься, не выходя из дома, если вы на карантине или на удаленке, читайте в гиде РИАМО.
Корреспондент РИАМО побывала в гипермаркете и выяснила, зачем жители Москвы и Подмосковья сметают с полок крупу, консервы и туалетную бумагу.
Что происходит в закрытой на карантин стране, РИАМО рассказали русские из Италии.
Кто должен соблюдать карантин и в каких случаях требования школы или сада об изоляции ребенка законны, разобралась корреспондент РИАМО.
Что происходит в аэропорту Шереметьево в связи с коронавирусом, узнала корреспондент РИАМО.
Корреспондент РИАМО нашла на «Авито» самые странные средства против коронавируса.
Куда обращаться при обнаружении симптомов и стоит ли проверяться здоровым людям, читайте в материале РИАМО.
Подборку актуальных мемов об эпидемии собрала обозреватель РИАМО.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии