РИАМО - 25 мар. Власти столицы приняли решение об освобождении организаций, которые работают в сфере культуры, спорта, досуга, образовательной и просветительской деятельности, от арендной платы, следует из постановления правительства Москвы, опубликованного на официальном сайте мэра города.

«По обращениям организаций, осуществляющих виды деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной деятельности, организаций досуга и социально-воспитательной работы с населением такие организации освобождаются от уплаты арендных платежей», - говорится в сообщении.

Это касается тех, кто арендует земельные участки и помещения нежилого фонда у города.

Организации не будут платить аренду до тех пор, пока приостановлена их деятельность из-за коронавируса.

Также отсрочку по арендной плате за апрель-июнь получают организации, которые работают в сферах гостиничных услуг, общественного питания, туризма. Это касается тех фирм, которые арендуют помещения и землю у города. Для них предельный срок оплаты установлен 31 декабря 2020 года.

С предприятиями малого и среднего бизнеса, расположенными на территории метрополитена, будут заключены дополнительные договоры, по которым у них будет на 50% уменьшена арендная плата за нестационарный торговый объект.

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