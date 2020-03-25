РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. Полицейские подмосковного Подольска задержали москвича, подозреваемого в совершении кражи из квартиры ювелирных украшений, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 58-летней местной жительницы о том, что неизвестный проник в ее квартиру и похитил ювелирные украшения стоимостью 77 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан 24-летний житель Москвы. В отношении подозреваемого следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.