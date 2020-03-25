РИАМО - 25 мар. В России могут ввести налогообложение на проценты по банковским вкладам и инвестициям в ценные бумаги, если данную меру примут, то она коснется 1% вкладчиков, сообщил президент России Владимир Путин.

«Во многих странах мира процентные доходы физических лиц от вкладов в банках и инвестиций в ценные бумаги облагаются подоходным налогом. У нас такой доход налогом не облагается. Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», - сказал Путин в ходе обращения к нации.

Президент уточнил, что речь идет не о самом вкладе, а только о процентах, получаемых с таких вложений. Он также отметил, что такая мера затронет около 1% вкладчиков.

«При этом условия для размещения средств в российских банках по-прежнему останутся привлекательными и одними из самых высокодоходных в мире», - заявил Путин.

Подобные меры предлагаются для поддержания экономики на фоне угрозы распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19, вспышка которой произошла в конце прошлого года в Китае.

На данный момент по всему миру выявлено более 440 тысяч случаев заражения. В России зафиксировали 658 случаев заражения. За минувшие сутки в Московском регионе выявили 126 новых случаев коронавируса. В стране принимаются беспрецедентные меры для борьбы с распространением инфекции.

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