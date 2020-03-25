РИАМО - 25 мар. Президент РФ Владимир Путин поздравил сценариста, кинорежиссера, народного артиста России Александра Прошкина с 80-летием, сообщает Газета.ru.

Поздравительную телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

«За годы вдохновенного, неустанного труда вам – одаренному режиссеру и сценаристу – удалось реализовать немало ярких, неординарных творческих идей и замыслов», — написал Путин.

Он подчеркнул, что работы Прошкина заслужили признание в сфере киноискусства. Режиссер имеет национальные и международные профессиональные награды.

Прошкин выступал режиссером картины «Холодное лето пятьдесят третьего…» (1987), где главные роли исполняли Анатолий Папанов и Валерий Приемыхов. Также он участвовал в создании картин «Увидеть Париж и умереть» (1992), «Черная вуаль» (1995), «Русский бунт» (2000), «Доктор Живаго» (2005), «Живи и помни» (2008).