РИАМО - 27 мар. Эксперты «Манго Телеком» рассказали, что в первую очередь важно учесть, когда менеджеры по продажам начинают работать из дома.

На решениях MANGO OFFICE построены контакт-центры нескольких тысяч российских предприятий, в том числе те, которые с самого начала создавались как удаленные — когда операторы входят на линию не с рабочего места в офисе, а из дома, подключаясь через интернет.

По сообщению пресс-службы «Манго Телеком», прежде всего важно обеспечить на линии профессиональный звук. Отправляя консультантов работать домой, стоит как минимум раздать им гарнитуры с рабочих мест, советуют специалисты «Манго Телеком». Обойтись можно и наушниками с микрофоном из комплекта смартфона, но использовать для звонков динамики и микрофон компьютера однозначно не стоит.

Следующая рекомендация касается скриптов. «Подумайте, что изменилось у людей, которым вы продаете свои продукты или услуги, в каких они оказались обстоятельствах, что их сейчас больше всего беспокоит или тревожит, — и адаптируйте переговорные тактики», — рекомендуют в «Манго Телеком».

Нестандартный совет по качеству обслуживания на линии. «Некоторые наши корпоративные клиенты, — рассказывают в «Манго Телеком», — построили горячую линию для горячей линии. Это внутренний телефонный номер, по которому любой сотрудник может позвонить и ему ответит эксперт, до мельчайших подробностей знающий продукт». Стоит завести такой номер для консультаций или чат в корпоративном мессенджере, обеспечить дежурство в этом канале и оперативную реакцию на обращения. Это позволит продавцам быстро решать сложные запросы от клиентов в случае затруднений.

Ритм работы на исходящих звонках рекомендуют поддерживать с помощью инструментов автоматических обзвонов. В систему загружается база, с которой нужно связаться в течение дня, и телефония будет автоматически соединять продавцов с клиентами: звонок, небольшая пауза, чтобы зафиксировать итоги разговора, новый звонок.

Удаленная работа продавцов требует больше внимания со стороны руководителя.

«На профессиональной телефонии у вас в руках есть статистика, при помощи которой вы в режиме онлайн можете сравнивать показатели сотрудников и замечать провалы по эффективности», — отмечают эксперты.

Но при этом не советуют использовать ее для наказаний. Надо помнить, что, накапливая негатив, продавцы могут начать транслировать его на клиентов. Для дополнительного контроля имеет смысл использовать не только аналитику по совершенным звонкам и закрытым сделкам, но и средства речевого анализа. Если они выявят на линии конфликтный разговор, руководитель продаж получит об этом уведомление и сможет вмешаться.