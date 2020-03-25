РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 25 мар. Свыше 140 пожилых горожан, соблюдающих режим самоизоляции из-за угрозы коронавируса, получили продуктовые наборы от губернатора Московской области за последние 6 дней, сообщила координатор штаба волонтеров городского округа Любовь Кузякина.

В Красногорске 19 марта был организован штаб волонтеров, в который вошли представители общественных организаций, члены местного отделения партии «Единая Россия», общественной палаты, депутаты. Добровольцы доставляют пожилым горожанам, которые соблюдают режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, продуктовые наборы от губернатора региона Андрея Воробьева.

«За шесть дней мы развезли продукты первой необходимости от губернатора Московской области 143 жителям округа», – сказала Кузякина.

Она добавила, что всего в Красногорске проживают более 43 тысяч пенсионеров и более 2 тысяч многодетных семей. Этим категориям граждан и предлагают помощь волонтеры.

«Ежедневно около 60 волонтеров помогают Красногорскому управлению социальной защиты населения обзванивать граждан. Следующим нашим шагом станет составление списков, по которым министерство сельского хозяйства региона выделит необходимое количество продуктовых наборов», – добавила Кузякина.

По ее словам, волонтеры готовы не только доставлять продуктовые наборы от губернатора, но и лекарства, выгуливать животных, помочь в других делах, которые требуют выхода из дома.

«Вся помощь, которая оказывается волонтерами, совершенно бесплатна», – подчеркнула Кузякина.

Она добавила, что красногорские добровольцы приходят исключительно после предварительного звонка из волонтерского штаба или управления соцзащиты. Они обеспечены средствами индивидуальной защиты – масками и резиновыми перчатками.

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