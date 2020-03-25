РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. Региональный оператор ООО «МСК-НТ» усилил работу по дезинфекции спецтехники в подмосковном Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы компании.

«Для профилактики распространения коронавирусной инфекции региональный оператор ООО «МСК-НТ» усилил работу по дезинфекции спецтехники в Подольске. Проводится ежедневная обработка кузова и салона мусоровозов, бункеровозов, ломовозов и дополнительной спецтехники. Кроме этого, автопарк компании подвергается тщательной мойке с применением специального дезинфицирующего средства под давлением. Работа ведется силами подрядной организации по утвержденному графику», - сказал сотрудник.

График выполнения санитарных мероприятий утвержден в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, а также с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Регоператор ООО «МСК-НТ» оказывает коммунальную услугу по обращению с ТКО в плановом режиме. Вывоз отходов осуществляется ежедневно в соответствии с утвержденным графиком, контролируется работа экипажей спецтехники.

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