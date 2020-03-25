РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 мар. Глава подмосковных Котельников Андрей Булгаков в своем Instagram-аккаунте поблагодарил волонтеров, которые доставляют продукты пожилым жителям округа во время карантина из-за коронавируса.

С 26 марта пожилым жителям региона в возрасте от 65 лет начнут перечислять материальную помощь в размере 1,5 тысячи рублей, а вторая половина поступит после завершения самоизоляции, 14 апреля.

«Горжусь нашими футболистками! Игроки Котельниковского женского мини-футбольного клуба «Спартак» пополнили ряды волонтеров. Я рад, что молодежь так активно участвует в этой работе, и уверен, что с каждым днем число добровольцев в нашем городе будет только увеличиваться», - написал Булгаков.

Он добавил, что сейчас тренировки приостановлены, поэтому у футболисток появилось свободное время, которое они решили потратить на помощь пожилым.

«Один из вариантов помощи нашему старшему поколению - поход в магазин или аптеку вместо них для того, чтобы они получали все необходимое, оставаясь при этом дома. Сами же волонтеры соблюдают все необходимые меры для того, чтобы максимально обезопасить тех, кто находится в зоне риска», - заключил Булгаков.

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