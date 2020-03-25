РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. Дворники приступили к уборке дворов в микрорайоне Климовск Подольска от накопившегося за зиму мусора, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В настоящее время дворники подрядной организации управляющей компании МУП «СЕЗ» проводят работу по уборке придомовых территорий многоквартирных домов. За зиму недобросовестные жители практически заполнили дворы окурками, пустыми банками и бутылками», - говорится в сообщении.

В частности, уборка проведена по адресам: улица Железнодорожная, дом №3, улица Красная, дом №1А. Благодаря усилиям дворников придомовые территории постепенно очищаются и прихорашиваются, а совсем скоро на газонах зазеленеет трава.