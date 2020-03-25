РИАМО – 25 мар. Необходимо рассмотреть возможность облагать налогом средства, которые уходят из России в офшорные зоны, налогообложение может составить 15%, сообщил президент России Владимир Путин.

«Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом. Сейчас две трети таких средств, а, по сути, это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем так называемой оптимизации облагаются реальной ставкой налога лишь в 2%. Граждане даже с небольших зарплат платят подоходный налог в 13%. Это, мягко говоря, несправедливо», - сказал Путин в ходе обращения к жителям страны.

Он предложил ставку налога на такие дивиденды повысить до 15%.

«Это потребует корректировки наших соглашений во избежание двойного налогообложения с некоторыми странами. Прошу правительство организовать такую работу», - добавил глава государства.

По словам президента, если иностранные партнеры не примут российское предложение, то наша страна выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке.

Полное обращение президента к гражданам России читайте здесь>>