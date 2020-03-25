РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мар. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Балашиха ГУ МЧС России по Московской области призывает жителей быть предельно внимательными и не поджигать сухую траву весной, сообщается в Instagram-аккаунте отдела.

«Травяной пал - это настоящее стихийное бедствие. Дабы избежать этого, не стоит халатно относится к требованиям пожарной безопасности, нужно соблюдать их. Не поджигайте сухую растительность, не разжигайте костры, не бросайте непотушенные окурки», - говорится в сообщении.

Огонь наносит ущерб или приводит к гибели деревьев и кустарников. От поджогов травы погибают животные и растения, занесенные в Красную книгу Московской области. В ряде случаев травяной пал становится причиной лесного пожара. Огонь может также распространится на близлежащие деревни, дачные поселки и уничтожить деревянные дома и иные постройки.

Поджоги травы наносят существенный экологический и экономический ущерб на территории региона.