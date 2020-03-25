РИАМО - 25 мар. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил сотрудников, работающих в сфере культуры, с профессиональным праздником, процитировав советского и российского филолога и искусствоведа Дмитрия Лихачева, сообщает Газета.ru.

Поздравительную телеграмму выложили на сайте кабмина. Мишустин выразил слова благодарности тем, кто трудом, талантом и энергией создает ценности российской культуры, хранит традиции и промыслы,а также реставрирует памятники истории, архитектуры и книжные раритеты.

«Благодаря вам жизнь каждого человека становится интереснее, насыщеннее, многограннее», — сказал Мишустин.

Поздравляя деятелей культуры, он процитировал Лихачева, который написал, что в «мире не должно быть людей, слепых к красоте и глухих к слову, для чего нужны знания, что дает культура».

Премьер-министр отметил, что в течение пандемии коронавируса и отмены многих мероприятий деятели культуры находят способы, чтобы люди могли увидеть все интересное в онлайн-режиме.

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