РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 мар. В среду народный артист России, член общественной палаты горокруга Дмитрий Харатьян принял участие в волонтерской акции по доставке продуктовых наборов пожилым горожанам в Красногорске, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В городском округе 19 марта был создан волонтерский штаб, в который вошли представители общественных организаций, члены местного отделения партии «Единая Россия», общественной палаты, депутаты. Добровольцы доставляют пожилым горожанам, которые соблюдают режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, продуктовые наборы от губернатора региона Андрея Воробьева. В акции в среду приняли участие Харатьян и его жена Марина Майко.

«Необходимо сделать все возможное, чтобы сберечь здоровье нашей нации. Конечно, в группе риска находятся люди старшего поколения, возраста 65+. Поэтому очень важно для каждого гражданина осознание, что он в этой ситуации может сделать полезного, какую реальную пользу принести для того, чтобы избежать разрастания эпидемии. Вместе с волонтерами мы взяли на себя миссию помогать пожилым, особенно одиноким», - пояснил Харатьян.

Он добавил, что помощь оказывают адресно. Предварительно волонтеры обзванивают пожилых жителей округа.

«Дорогие, любимые, уважаемые наши бабушки, дедушки, папы и мамы – все, кому за 65 лет. Огромная просьба – не выходите из домов! Оставайтесь на карантине. Это важно для всех нас, важно для вас. Это ваше здоровье. Мы вам поможем: принесем продукты, будем звонить вам, не оставим вас своим вниманием», - призвал Харатьян.

Его супруга добавила, что их семья активно участвует в волонтерском движении, в том числе обзванивает пожилых жителей Красногорска с предложением помощи.

«Как правило, пожилые люди рады звонку, рады, что губернатор о них заботится. Просьб немного. Нескольким горожанам нужно было, чтобы доставили лекарства или продукты. Я передала информацию в штаб, и знаю, что ребята тут же выполнили эти просьбы», - сказала Майко.

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