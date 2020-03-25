РИАМО - 25 мар. Выплаты по больничному листу в России будут на уровне не менее одного минимального размера оплаты труда, сообщил в среду президент РФ Владимир Путин.

«Предлагаю установить норму по больничному. Они должны рассчитываться, исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц», - сказал Путин в ходе обращения к нации.

Он добавил, что такая норма будет действовать до конца текущего года.

Обращение Путина было посвящено ситуации с распространением коронавируса и первоочередным мерам властей в сложившихся условиях.

Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. Число заразившихся по всему миру превышает 430 тысяч человек, в России 658 инфицированных.

Полное обращение президента к гражданам России читайте здесь>>