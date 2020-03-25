РИАМО - 25 мар. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что правительство намерено поддержать граждан России из-за ситуации с распространением коронавируса, передает Федеральное агентство новостей.

Ранее прошло совещание, на котором затрагивался вопрос поддержки экономики, малого и среднего бизнеса, и россиян. Песков уточнил, что меры поддержки будут еще обсуждаться.

«Государство обсуждает и намерено оказывать помощь всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации в связи с кризисом», — сказал Песков.

Он также дал комментарий по поводу высказывания председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса, который выразил мнение, что страну сможет спасти стабилизационный фонд, который он назвал кубышкой.

«Что касается распечатывания «кубышки», смотря, что называть кубышкой. Надо оперировать профессиональными терминами», - отметил Песков.

Когда Чубайс пояснил, что кубышка — стабилизационный фонд, пресс-секретарь президента ответил, что страна будет использовать весь инструментарий, который есть.

На сегодняшний день в мире уже выявлено свыше 439 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. В России зафиксировано 658 случаев заражения, 29 пациентов выздоровели.

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