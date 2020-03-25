РИАМО - 25 мар. «Мособлгаз» отменил штрафные меры в связи с несвоевременной проверкой прибора учета газа, такое послабление будет действовать во время режима самоизолции на территории Подмосковья, говорится в сообщении регионального министерства энергетики.

При этом учет расхода потребленного газа будет производиться по показаниям счетчика даже при истекшем сроке его поверки.

«Использование жителями не поверенного прибора учета газа в это сложный период не будет иметь негативных последствий. Мы просим наших абонентов не беспокоиться и, по возможности, соблюдать меры изоляции на дому», – отметили в пресс-службе.

Произвести оплату за газ без комиссии можно через личный кабинет клиента.

По бесплатной горячей линии предприятия абонентам предоставляется услуга «Взаиморасчеты за газ»: для этого нужно набрать номер горячей линии и назвать оператору номер лицевого счета. Специалисты дадут консультацию и ответят на все вопросы.

Горячая линия принимает звонки в режиме работы офисов: понедельник – четверг с 9:00 – 18:00; пятница с 9:00 – 16:45.