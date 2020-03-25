РИАМО - 25 мар. «Мособлгаз» отменил штрафные меры в связи с несвоевременной проверкой прибора учета газа, такое послабление будет действовать во время режима самоизолции на территории Подмосковья, говорится в сообщении регионального министерства энергетики.
При этом учет расхода потребленного газа будет производиться по показаниям счетчика даже при истекшем сроке его поверки.
«Использование жителями не поверенного прибора учета газа в это сложный период не будет иметь негативных последствий. Мы просим наших абонентов не беспокоиться и, по возможности, соблюдать меры изоляции на дому», – отметили в пресс-службе.
Произвести оплату за газ без комиссии можно через личный кабинет клиента.
По бесплатной горячей линии предприятия абонентам предоставляется услуга «Взаиморасчеты за газ»: для этого нужно набрать номер горячей линии и назвать оператору номер лицевого счета. Специалисты дадут консультацию и ответят на все вопросы.
Горячая линия принимает звонки в режиме работы офисов: понедельник – четверг с 9:00 – 18:00; пятница с 9:00 – 16:45.
Все, что нужно знать о коронавирусе>>
Что делать, если вас переводят на «удаленку» или отправляют в неоплачиваемый отпуск, выяснял корреспондент РИАМО
Корреспондент РИАМО нашла на «Авито» самые интересные объявления о продаже дефицитного товара.
Обозреватель РИАМО собрала советы коучей, экспертов в области коммуникаций и просто «удаленщиков» со стажем о том, как эффективно работать из дома.
Какие продукты и предметы первой необходимости обязательно нужно иметь дома, узнайте из инфографики РИАМО.
Обозреватель РИАМО составила подборку фильмов, в которых человечество борется с зомби‑вирусами и стихийными бедствиями.
Что нового мы узнали о коронавирусе, читайте в подборке РИАМО.
Как защититься от коронавируса, если в ближайших аптеках медицинские маски закончились или сильно подорожали, рассказывает РИАМО.
Подробнее о симптомах коронавируса, мерах профилактики, а также о том, как правильно носить маску, смотрите в видеоролике РИАМО.
Как развлечься, не выходя из дома, если вы на карантине или на удаленке, читайте в гиде РИАМО.
Корреспондент РИАМО побывала в гипермаркете и выяснила, зачем жители Москвы и Подмосковья сметают с полок крупу, консервы и туалетную бумагу.
Что происходит в закрытой на карантин стране, РИАМО рассказали русские из Италии.
Кто должен соблюдать карантин и в каких случаях требования школы или сада об изоляции ребенка законны, разобралась корреспондент РИАМО.
Что происходит в аэропорту Шереметьево в связи с коронавирусом, узнала корреспондент РИАМО.
Корреспондент РИАМО нашла на «Авито» самые странные средства против коронавируса.
Куда обращаться при обнаружении симптомов и стоит ли проверяться здоровым людям, читайте в материале РИАМО.
Подборку актуальных мемов об эпидемии собрала обозреватель РИАМО.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии