РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мар. Депутат Госдумы РФ Максим Сураев проверил ход строительства пристройки к школе №8 на 600 детей в микрорайоне Кучино Балашихи, работы, которые ведутся согласно графику, планируют завершить к зиме текущего года, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В среду Сураев в ходе выездного совещания лично проинспектировал качество производимых работ на объекте, пообщался с представителями подрядной организации и образовательного учреждения. В новом корпусе школы появятся дополнительные учебные помещения основной и старшей школы, актовый зал, медицинский блок, библиотечно-информационный центр, спортивный зал.

«В микрорайоне Кучино располагается много высотных жилых домов и вопрос детского образования актуален для жителей. Вместимость данной пристройки составит около 600 детей и ее планируется сдать к зиме 2020 года. Директор школы и подрядная организация ведут активный диалог с администрацией округа, все пожелания руководства школы были заложены в проектную документацию», - сказал Сураев.

Он добавил, что все строительные работы ведутся согласно графику. Финансирование и подвоз материалов на объект также осуществляется вовремя.

По словам инженера производственно-технического отдела генерального подрядчика строительства Андрея Христолюбова, скоро они приступят к бетонированию оставшейся части первого этажа, а после всех экспертиз перейдут к опалубке второго.

«Сейчас мы прорабатываем инженерные сети — воду, канализацию, стоки, завозим материал для стен, готовимся к созданию теплового контура, который планируем закончить до конца июня. Идет работа по фасаду, скоро приступим к гидроизоляции фундамента и благоустройству окружающей территории», - подчеркнул Христолюбов.

Всего на строительной площадке работают около 50 человек. Здесь уже полностью завершены земляные работы и укладка фундамента.

Строительство здания пристройки на 600 мест к школе №8 началось в 2019 году и реализуется в рамках программы «Образование Подмосковья».