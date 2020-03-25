РИАМО – 25 мар. Размер пособий по безработице необходимо поднять с 8 тысяч рублей до 12 130 рублей, сообщил президент России Владимир Путин во время обращения к жителям страны.

«Сейчас, за исключением некоторых категорий граждан, максимальные выплаты по пособиям по безработице ограничены суммой 8 тысяч рублей в месяц. Предлагаю увеличить ее до уровня минимального размера оплаты труда, то есть до 12 130 рублей», - сказал Путин.

Глава государства также добавил, что в это непростое время необходимо поддержать тех граждан, кто может столкнуться с потерей работы.

Кроме того, президент поручил с 30% до 15% снизить страховые взносы для работников малых и средних предприятий, чья зарплата превышает МРОТ.

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