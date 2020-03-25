РИАМО – 25 мар. Все выплаты в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне должны быть произведены до майских праздников, сообщил в среду президент России Владимир Путин.

«Также обращаю внимание на выплаты к 75-летию Великой Победы ветеранам и труженикам тыла - 75 и 50 тысяч рублей соответственно - (они - ред.) должны быть осуществлены до майских праздников. Раньше обычного, уже в апреле», - сказал Путин в ходе обращения к нации.

Президент уточнил, что в течение полугода все социальные пособия и льготы должны продлеваться автоматически. Путин отметил, что, если у семьи есть право на льготы на жилищно-коммунальные услуги, ей не нужно будет регулярно подтверждать уровень своих доходов для этой поддержки.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что денежные выплаты к 75-летию Победы ветераны получат автоматически в апреле-мае 2020 года.

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