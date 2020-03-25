РИАМО - 25 мар. В Москве и Подмосковье с 26 марта и до конца недели будет тепло и без осадков, температура воздуха прогреется до 12-14 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеовести».

«Причиной такого повышения температуры стала смена направления воздушных потоков с северного, северо-восточного на западное, вместе с которыми в центр страны устремилось атлантическое тепло», — отмечается в материале.

Температурный режим будет близок к апрельскому, а не к мартовскому.

Ночью 26 марта температура опустится до минус 2-0 градусов в столице, а в Подмосковье — до минус 5. Днем воздух прогреется до плюс 11-13 градусов в Москве, а в области — от 9 до 14 градусов тепла.

В ночь с 26 на 27 марта в Москве температура опустится до 0 градусов, а в Подмосковье — от минус 2 до плюс 3. Днем столбики термометров в столичном регионе покажут от 11 до 13 градусов тепла.

В выходные упадет атмосферное давление и в воскресенье достигнет нормы, 745-747 миллиметров ртутного столба, ожидается облачность, но без осадков, ночью температура составит плюс 1-4 градуса, а днем плюс 10-12 градусов, что на пять градусов выше многолетних значений.