РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. Сотрудники дома культуры «Быково» Подольска провели мастер-класс по лепке бактерий в режиме онлайн, сообщается в группе «Дом культуры «Быково» в соцсети «ВКонтакте».

«В среду, 25 марта, сотрудники ДК «Быково» в Подольске вышли в новом формате и провели мастер-класс «Вирусы и бактерии» в режиме онлайн. Так, они организовали и провели прямой эфир в соцсети Instagram», - говорится в сообщении.

Сотрудники учили лепить вирусы и бактерии из пластилина, а в ходе занятия рассказывали о том, чем они полезны и опасны.