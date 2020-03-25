РИАМО - 25 мар. В стране приостановят выплаты по ипотечным и потребительским кредитам, сообщил президент России Владимир Путин во время обращения к жителям страны.

«При резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме трудно или просто невозможно. Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительских, так и ипотечным кредитам», - сказал Путин.

Путин подчеркнул, что, если человек попал в сложную жизненную ситуацию, его месячный доход резко снизился (более чем на 30%), у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его без штрафов.

Путин также призвал Центробанк предусмотреть аналогичный способ пролонгации кредитов для индивидуальных предпринимателей.

Президент отметил, что, если гражданин по объективным причинам не может выплатить долг, процедура банкротства должна быть необременительной и посильной. Глава государства призвал правительство РФ и Госдуму ускорить соответствующую работу по принятию изменений в нормативные правовые акты.

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