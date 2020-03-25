РИАМО - 25 мар. В Подмосковье правоохранители задержали 23-летнюю девушку и 25-летнего мужчину, уроженцев одной из стран Средней Азии, молодая пара подозревается в сбыте более 770 граммов наркотика, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«При проведении обыска по месту проживания злоумышленников полицейскими под матрасом кровати и в куртке одного из задержанных обнаружено и изъято 227 свертков с веществом светлого цвета. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством – героином», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что оперативники вблизи одного из домов по улице Савельича нашли тайник, в котором находились подготовленные к сбыту еще 42 свертка с героином. Всего полицейскими изъято более 770 граммов наркотика.

Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.