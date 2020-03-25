РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мар. В подмосковных Люберцах изменили правила землепользования и застройки территорий, сообщил заместиль главы администрации Эдуард Рыжов.

В среду в администрации Люберец прошло заседание совета депутатов. В повестку дня заседания было включено два вопроса, один из них – «О внесении изменений в правила землепользования и застройки территории городского округа Люберцы».

«Пункт первый - внести изменения в правила землепользования и застройки территории городского округа Люберцы, а именно: включить в перечень основных видов разрешенного использования земельных участков градостроительного регламента территориальной зоны комплексного устойчивого развития территории (КУРТ) - 36 вид разрешенного использования «Коммунальное обслуживание», - сказал Рыжов.