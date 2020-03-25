РИАМО - 25 мар. Возгорание в квартире многоэтажного жилого дома произошло на улице Айвазовского, площадь пожара составила три квадратных метра, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 23:20 24 марта. Возгорание произошло на седьмом этаже.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений квартиру самостоятельно покинула хозяйка», - говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован в 23:33.