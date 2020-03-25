РИАМО - 25 мар. Страховые взносы для работников малых и средних предприятий, чья заработная плата превышает МРОТ, сократят вдвое, сообщил президент России Владимир Путин.
В среду глава государства выступил с обращением к жителям страны из-за ситуации, которая сложилась в мире и России в связи с распространением коронавируса.
«Мы обязаны сделать все, чтобы поддержать доходы граждан, прежде всего занятых на малых и средних предприятиях. Предлагаю в два раза - с 30 до 15% - снизить для них размер страховых взносов. Такая пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ. Если зарплата будет на уровне МРОТ или ниже, то ставка останется прежней - 30%», - сказал Путин.
Он отметил, что пониженная ставка вводится на перспективу. Это даст стимул для работодателей повышать заработную плату своим сотрудникам.
«Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России за рубеж в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом <...> предлагаю для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета предусмотреть ставку налога на такие дивиденды в 15%», - добавил глава государства.
Полное обращение президента к гражданам России читайте здесь>>
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