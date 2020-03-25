РИАМО - 25 мар. Ежедневные проверки общественного транспорта в Подмосковье показывают снижение количества нарушений дезинфекции, так, с минувшей субботы выявили только 87 нарушений, что на 82% меньше по сравнению с прошлой неделей, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

За четыре дня инспекторы проверили 1629 автобусов на 469 маршрутах, более 122 такси, 96 электричек и 90 железнодорожных станций.

«Большинство нарушений устранены на месте. Информацию по нарушителям направляют в Роспотребнадзор для взыскания штрафов и принятия соответствующих мер», — говорится в сообщении.

Перед выходом на линию в салонах всех транспортных средств дважды в день проводят полную дезинфекцию, в течение дня обрабатываются поручни, перила, кассы, турникеты и валидаторы. Контроль за дезинфекцией и техническим состоянием автобусов Московской области ведется через мобильное приложение в Центре управления регионом.

В Подмосковье действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса.

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