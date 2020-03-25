РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 мар. Сотрудники МУ МВД России «Мытищинское» задержали москвича, подозреваемого в совершении кражи мобильного телефона марки «Apple», говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Мытищинское».

В дежурную часть МУ МВД России «Мытищинское» с заявлением о краже мобильного телефона обратился 23-летний местный житель. Он пояснил, что, находясь по адресу: Мытищи, улица Трудовая, неизвестный похитил его мобильный телефон марки «Apple». Сумма материального ущерба составила 130 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 40-летний житель города Москва. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», - говорится в материале.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.