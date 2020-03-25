РИАМО – 25 мар. Семьям с детьми до трех лет включительно, имеющим право на получение материнского капитала, необходимо дополнительно выплачивать по 5 тысяч рублей в ближайшие три месяца, сообщил президент России Владимир Путин.

В среду глава государства выступил с обращением к жителям страны из-за ситуации, которая сложилась в мире и России в связи с распространением коронавируса.

«Надо поддержать семья с детьми. Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка до трех лет включительно», - сказал Путин.

Он отметил, что такая поддержка очень важна для семей, где дети не посещают ясли или детский сад, и для родителей, которые находятся на больничном или в отпуске по уходу за ребенком.

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