РИАМО - 25 мар. Предприятия, изготавливающие антибактериальные и дезинфицирующие средства в Московской области, увеличили мощности изготовления из-за небывалого спроса в период распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.

В Московской области медицинские маски производят четыре компании – общий объем производства 500 тысяч штук в день. Антибактериальные и дезинфицирующие средства изготавливают 12 компаний. Общий объем производства в месяц – более 2605 тонн в месяц. Производители, несмотря на ажиотаж, цены не поднимают.

«В Коломне планируем увеличить объем производства в два раза за счет частичного возмещения затрат на закупку дополнительного оборудования. Для нас важно поддержать именно местное предприятие: больше половины сотрудников здесь люди с ограниченными физическими возможностями. Кроме того, организация сохраняет минимальные цены на товары», – отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

В свою очередь, предприятие в Озерах перешло на круглосуточный режим работы и нарастило выпуск антисептических гелей и лосьонов в четыре раза. Заказано дополнительное оборудование.

В Московском регионе за минувшие сутки зарегистрировали 126 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 120 новых случаев – в Москве и шесть – в Подмосковье, общее число случаев заражения по России выросло до 658.

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