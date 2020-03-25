РИАМО - 25 мар. Шеф-повар и эксперт по здоровому питанию Сергей Синицын рассказал, как можно использовать домашние «стратегические запасы» гречки и других продуктов.

Период ажиотажного спроса на гречку, другие крупы и прочие продукты длительного хранения в России миновал, но теперь домашние запасы останутся надолго.

«Сейчас многие закупаются большим количеством продуктов. Не хотелось бы, чтобы их выбросили в помойку. Самый простой способ добавить разнообразия – это различные масла: с розмарином, тимьяном, базиликом, которые придадут финальную ноту любому блюду», — сказал Синицын в эфире радио Sputnik.

По его словам, отталкиваться надо не от рецепта, а от того, что хочется приготовить и какие продукты имеются в данный момент.

«Если просто любите гречку и хочется чего-то необычного – купите зеленую гречку. Можно сделать гречневые котлеты с яйцом, затянуть их мукой, можно сделать смузи с добавлением гречневой муки. Можно поиграть со специями: если сделать гречку с тмином, вкус будет другой. Или сделать гречку с семенами укропа, тогда получится вкус в стиле русской кухни», — посоветовал Синицын.

Он добавил, что также можно самостоятельно сделать гречневую муку, которую потом стоит использовать при приготовлении разнообразной выпечки и других блюд. Изготовить такую муку очень просто.

«Если гречка не до конца просушена, нужно ее досушить: при температуре 60 градусов в духовке с приоткрытой дверцей. После можно использовать кофемолку или специальную электрическую мельницу, чтобы сделать муку из гречки, риса и гороха», — заключил эксперт.

Все, что нужно знать о коронавирусе>>