РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мар. В подразделениях предприятий подмосковной Балашихи появились новые моечные комплексы, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В Мострансавто продолжается установка новых моечных комплексов. На данный момент стационарные щеточные установки появились в подразделениях предприятий в Балашихе, а также других городах Московской области. Всесезонные мойки устанавливаются в специальных боксах, для их обслуживания нужен всего один сотрудник», - говорится в сообщении.

Весенне-летней период – это благоприятный сезон для «водных процедур» транспортных средств. Ежедневно на линию выходят свыше 4 тысяч автобусов предприятий, все они должны быть чистыми не только внутри, но и снаружи.

«АО «Мострансавто» – один из крупнейших автобусных перевозчиков в Восточной Европе. Предприятие регулярно обслуживает крупные региональные и федеральные мероприятия. За минувший год в рамках заказных перевозок суммарно была организована подача более 12 тысяч автобусов и перевезено свыше 850 тысяч пассажиров», - заключается в материале.