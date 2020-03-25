РИАМО - 25 мар. Дни с 28 марта по 5 апреля будут выходными для всех работающих в России, кроме задействованных в жизненно важных сферах, сообщил в среду президент РФ Владимир Путин.
«Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. То есть выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля», - сказал Путин в ходе обращения к нации.
Он отметил, что продолжат работу все структуры жизнеобеспечения, а также медучреждения, банки, транспортные объекты и органы власти всех уровней.
Глава государства подчеркнул, что длинные выходные позволят снизить скорость распространения коронавируса.
Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. Число заразившихся по всему миру превышает 430 тысяч человек, в России 658 инфицированных.
Полное обращение президента к гражданам России читайте здесь>>
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