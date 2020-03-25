Билеты возвратные и невозвратные: как получить назад деньги за несостоявшийся перелет

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Если самолет, на котором вы должны были лететь, вылетел по расписанию, а вы на рейс не явились, по мнению юриста «Европейской юридической службы» Сергея Болотина, деньги едва ли удастся вернуть (это касается и возвратных, и невозвратных тарифов). Согласно п. 227 Федеральных авиационных правил (ФАП), существуют случаи, которые считаются уважительными, и в них средства пассажирам возвращают. К ним относятся:

- отмена или задержка рейса;

- изменение маршрута перевозки;

- выполнение рейса не по расписанию;

- несостоявшаяся отправка пассажира из-за невозможности предоставить ему место на рейс и дату, указанные в билете;

- несостоявшаяся перевозка на воздушном судне, вызванная задержкой пассажира в аэропорту из-за продолжительности проведения его досмотра;

- необеспечение перевозчиком стыковки рейсов;

- болезнь пассажира или члена его семьи либо близкого родственника, совместно следующего с ним на воздушном судне, либо смерть члена его семьи или близкого родственника (подтверждается документально медицинскими документами, свидетельством о смерти);

- непредоставление пассажиру обслуживания по классу, указанному в билете;

- неправильное оформления билета перевозчиком или уполномоченным агентом.

Как видно из правил, пандемия заболевания не является уважительной причиной для неявки на рейс, не считает ее таковой и Воздушный кодекс РФ.

Даже в случае с возвратным тарифом, если пассажир поздно уведомил перевозчика об отказе от перелета, то есть после окончания времени регистрации (или вовсе не уведомил, просто не явившись на рейс), стоимость авиабилета не возвращается (пп. 3 п. 1 ст. 108 ВК РФ). Скорее всего, не вернут и бонусы, например, «мили» «Аэрофлота», учитывая, что перевозчик сам устанавливает правила бонусных программ.

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