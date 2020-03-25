Билеты возвратные и невозвратные: как получить назад деньги за несостоявшийся перелет

Ситуация первая: самолет улетел по расписанию без вас
Если самолет, на котором вы должны были лететь, вылетел по расписанию, а вы на рейс не явились, по мнению юриста «Европейской юридической службы» Сергея Болотина, деньги едва ли удастся вернуть (это касается и возвратных, и невозвратных тарифов). Согласно п. 227 Федеральных авиационных правил (ФАП), существуют случаи, которые считаются уважительными, и в них средства пассажирам возвращают. К ним относятся:
- отмена или задержка рейса;
- изменение маршрута перевозки;
- выполнение рейса не по расписанию;
- несостоявшаяся отправка пассажира из-за невозможности предоставить ему место на рейс и дату, указанные в билете;
- несостоявшаяся перевозка на воздушном судне, вызванная задержкой пассажира в аэропорту из-за продолжительности проведения его досмотра;
- необеспечение перевозчиком стыковки рейсов;
- болезнь пассажира или члена его семьи либо близкого родственника, совместно следующего с ним на воздушном судне, либо смерть члена его семьи или близкого родственника (подтверждается документально медицинскими документами, свидетельством о смерти);
- непредоставление пассажиру обслуживания по классу, указанному в билете;
- неправильное оформления билета перевозчиком или уполномоченным агентом.
Как видно из правил, пандемия заболевания не является уважительной причиной для неявки на рейс, не считает ее таковой и Воздушный кодекс РФ.
Даже в случае с возвратным тарифом, если пассажир поздно уведомил перевозчика об отказе от перелета, то есть после окончания времени регистрации (или вовсе не уведомил, просто не явившись на рейс), стоимость авиабилета не возвращается (пп. 3 п. 1 ст. 108 ВК РФ). Скорее всего, не вернут и бонусы, например, «мили» «Аэрофлота», учитывая, что перевозчик сам устанавливает правила бонусных программ.
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Ситуация вторая: рейс не переносят, но вы передумали лететь
Если из-за пандемии вы не хотите лететь и ваши билеты невозвратные, но рейс должен состояться, все зависит от авиакомпании: признает ли она пандемию уважительной причиной. В п. 227 ФАП говорится, что «перевозчик может признать отказ пассажира от перевозки вынужденным и в других случаях».
Многие авиакомпании уже ввели особые гибкие правила возврата билетов. Например, опцию возврата средств за билет на сертификат предоставляет S7, за это придется заплатить 1 000 рублей. Правила возврата сделала более мягкими и «Победа»: к стоимости любого базового невозвратного тарифа теперь можно добавить эту услугу за 499 рублей. Внимательно изучайте условия перед покупкой билетов, уточняйте сроки, в которые надо предупреждать перевозчика об изменении решения.
В случае если авиакомпания не ввела особые правила, можно все равно попробовать написать заявление в свободной форме об отказе от перевозки (обязательно сделав это до начала регистрации на рейс): так вы повысите свои шансы на возврат денег.
Возвратные же билеты можно вернуть в общем порядке.
Ситуация третья: самолет вылетел не по расписанию
Как следует из того же п. 227 ФАП, если время вылета было перенесено, это является уважительной причиной для возврата денег, даже если билеты были невозвратные. Чтобы получить деньги, не позднее чем за 24 часа до начала поездки надо написать уведомление об отказе от перевозки (для скорости это лучше всего сделать по электронной почте), а также составить претензию к авиаперевозчику с просьбой о возврате в свободной форме. Необходимо указать свои фамилию, имя и отчество, дату, время и номер несостоявшегося рейса, а также то, на какое время он был перенесен, в качестве причины неявки указать «выполнение рейса не по расписанию».
По словам Сергея Болотина, претензию можно направить как в электронном варианте, так и по почте заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения. Срок рассмотрения данной претензии составляет 30 дней (на основании ст. 127.1 Воздушного кодекса РФ), а подать ее надо не позже, чем через полгода после несостоявшейся перевозки (ст. 126). Многие горячие линии авиакомпаний сейчас не работают, пассажиры не могут связаться с операторами из-за перегрузки: в такой ситуации нужно просто отправлять претензию. Авиакомпания обязана ответить в течение месяца. Если требования игнорируются, придется обращаться в суд.
Если вы оплачивали билет баллами, они должны быть возвращены, уверен эксперт. При невозврате бонусов у перевозчика возникает неосновательное обогащение, которое на основании 1102 статьи ГК РФ должно быть возвращено. Списание «миль» будет являться неосновательным обогащением, так как пассажир не сможет ими воспользоваться в дальнейшем. Если законодательством предусмотрен возврат денег за авиабилет, средство платежа (например, «мили») должны быть также возвращены пассажиру, в противном случае это ущемляет права пассажира на их использование, поясняет юрист.
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Ситуация четвертая: рейс был отменен
Этот случай попадает под пункт «отмена или задержка рейса» из п. 227 ФАП. Деньги должны вернуть, это касается любых билетов. Если оформить заявку на возврат денег онлайн не получается, действовать следует так же, как и в случае с переносом времени вылета. Авиакомпания будет обязана вернуть и бонусные баллы, срок рассмотрения претензии – 30 дней.
Нюансы возврата денег
Необходимо помнить об особых условиях возврата денег, о чем говорится в ст. 108 ВК РФ «Прекращение по инициативе пассажира действия договора воздушной перевозки пассажира».
Так, если билет был возвратным и пассажир предупредил перевозчика о расторжении договора не позднее чем за 24 часа, деньги ему возвращаются «за исключением суммы расходов перевозчика, фактически понесенных им и связанных с исполнением обязательств по договору воздушной перевозки пассажира».
Если пассажир с возвратным билетом уведомил перевозчика позже, чем за 24 часа до вылета, с него может быть взыскана неустойка в 25% (или меньше, в зависимости от авиакомпании) от стоимости билета, а также суммы фактически понесенных расходов перевозчика.
Если тариф был невозвратным, а рейс состоялся по расписанию, полностью деньги за перевозку не возвращаются, но могут быть возвращены «неиспользованные суммы, взимаемые перевозчиком в пользу иных организаций», например, аэропортовые сборы.
Правила в иностранных авиакомпаниях
Все вышеизложенное касается российских авиакомпаний. В случае с иностранными перевозчиками следует внимательно изучать их правила, которые регулярно обновляются в связи с постоянно меняющейся из-за коронавируса ситуацией.
Например, компания Lufthansa сейчас предлагает бесплатно оформить возврат или перебронировать билет с датой поездки до 30 апреля на любую дату вплоть до 31 декабря 2020 года.
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